Palestina: Patriarcato latino di Gerusalemme, scuole a convegno per affrontare emergenza educativa

Le scuole del Patriarcato latino di Gerusalemme operanti in Palestina celebrano la loro prima Conferenza programmatica. Il Convegno di tre giorni, concentrato intorno al tema “Sviluppo delle competenze, possibilità e sfide” (Capacity Building, Opportunities and Challenges), è iniziato ieri sotto il patrocinio del Patriarcato latino di Gerusalemme, del ministero palestinese per l’Educazione e dell’Arab American University (Università privata fondata nel 2000 in collaborazione con Istituzioni universitarie statunitensi). Al convegno – riferisce il sito abouna.org, ripreso da Fides – prendono parte, tra gli altri, il vescovo William Shomali, vicario patriarcale per Gerusalemme e la Palestina del Patriarcato latino, la rappresentante del ministro dell’Istruzione Suhair al Qasim, il rappresentante del Presidente della Arab American University, Dr. Muayyad Abu Sa’a, e madre Sophie Hattar, Superiora generale della Congregazione del Rosario, insieme a suore e sacerdoti di parrocchie palestinesi e a presidi e direttori delle scuole del Patriarcato latino di Gerusalemme. Nell’ambito della Conferenza, il Patriarca Pierbattista Pizzaballa ha anche conferito i premi del concorso “Docente creativo”, assegnati ai docenti distintisi per creatività, dedizione e efficacia nella realizzazione della loro vocazione educativa. Gli obiettivi conseguiti dalle scuole del Patriarcato latino anche in un tempo difficile per il settore scolastico, pesantemente condizionato dalla pandemia, confermano la vitalità e la solidità di una esperienza educativa cristiana che da lungo tempo offre un contributo concreto alla crescita umana e spirituale della popolazione locale, in larga maggioranza musulmana. Una missione portata avanti anche grazie al contributo dell’Ordine del Santo Sepolcro.