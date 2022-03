Preghiera: Prato, da oggi il primo incontro della Scuola del silenzio

Arrivano in cinquanta, da tutta Italia, per partecipare al primo fine settimana della Scuola del silenzio. Al Monastero San Leonardo al Palco prende oggi il via il progetto che mette insieme le numerose esperienze italiane di meditazione cristiana per offrire un percorso di riscoperta della pratica del silenzio, della meditazione e della preghiera. L’iniziativa è promossa dalla Rete sulla Via del Silenzio e dall’Associazione San Leonardo al Palco. Impegnati nel progetto, tra gli altri, padre Guidalberto Bormolini dei Ricostruttori, il giornalista Fabio Colagrande, coordinatore della Rete della Via del Silenzio e Antonella Lumini, eremita fiorentina. Il progetto si configura come Scuola delle scuole di meditazione cristiana. Già programmato un ciclo di otto incontri formativo-esperienziali, fra marzo e ottobre, dedicati alla meditazione, alla preghiera silenziosa e alla preghiera del cuore, tenuti dai fondatori, ispiratori e praticanti delle diverse esperienze diffuse sul territorio italiano e non solo. Le giornate di ritiro si tengono nei fine settimana, dal venerdì alla domenica, con cadenza mensile, a partire da oggi presso il Monastero San Leonardo al Palco, a Prato. I partecipanti avranno la possibilità di fare “pratica” ed esperienza dei primi passi del percorso di ogni “scuola” di meditazione e preghiera, con incontri comunitari e la possibilità di colloqui individuali. Le prime esperienze che hanno aderito al progetto e verranno proposte al Monastero di S. Leonardo al Palco sono alcune delle più note in Italia, tra le quali alcune di quelle che animano La Rete sulla via del Silenzio, un’esperienza nata nel 2018 per iniziativa di alcune delle realtà italiane che praticano la preghiera silenziosa in ambito cristiano. Per informazioni sul progetto: retesullaviadelsilenzio@outlook.it.