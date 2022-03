Giovani e pandemia: “Adolescenti: tra adulti egocentrici, futuro incerto e ricerca di benessere”, il nuovo e-book di Riccardo Sollini

Esce in formato e-book (gratuito) il testo “Adolescenti: tra adulti egocentrici, futuro incerto e ricerca di benessere” a cura di Riccardo Sollini, direttore della Comunità di Capodarco di Fermo. L’analisi si focalizza sul mondo dell’adolescenza, sulle difficoltà che vivono i ragazzi e l’inadeguatezza degli adulti ad accompagnarli verso il futuro. Con l’intento di incontrare, tra le pagine e non, le nuove generazioni il contributo online prova a suggerire proposte nuove e concrete, per comprendere insieme che fine ha fatto l’adolescenza e quali sono le esigenze espresse dai giovani, specialmente in questi ultimi tempi così fortemente condizionati dal coronavirus. “Adesso che la situazione pandemica rientra finalmente nella normalità – scrive Sollini – ci accorgiamo che qualcosa abbiamo lasciato indietro. Tuttavia, l’attenzione, ancora una volta, arriva perché assistiamo all’incapacità relazionale ‘in presenza dei nostri ragazzi, perché le situazioni di violenza aumentano, tornano ad apparire articoli di cronaca nera su questioni legate agli adolescenti”. Al cuore dell’approfondimento, dunque, temi urgenti come la disoccupazione giovanile, la povertà e la precarietà esistenziale, i sentimenti di solitudine, a partire dai quali il direttore racconta come la Comunità di Capodarco ha provato a “ridisegnare” un’ipotesi di intervento con il diretto coinvolgimento dei protagonisti, con l’obiettivo di scrivere insieme un nuovo “percorso biografico”, attraverso una “riflessione lunga e profonda che non fa sconti a nessuno, neanche alle responsabilità di tutti noi. Uno stimolo a ripensarci, a ripensarli e, come adulti, provare a narrare un futuro migliore”.