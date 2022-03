Ucraina: Subiaco, domani concerto di beneficenza del Coro del Pontificio Collegio Ucraino di Roma

Abbazia Santa Scolastica, Subiaco (Foto Redazione Sir)

Un “Concerto per l’Ucraina”: è l’iniziativa del Coro del Pontificio Collegio Ucraino di Roma che domani si esibirà nella cornice del protocenobio benedettino di Santa Scolastica (ore 18) a Subiaco per “chiedere al Signore, per intercessione di san Benedetto patrono d’Europa, il dono della pace e per esprimere vicinanza e fraternità al popolo ucraino”. Al termine del concerto verranno raccolte offerte per la popolazione ucraina. Possibile effettuare anche un bonifico intestato a “Esarcato apostolico per i fedeli cattolici ucraini”.