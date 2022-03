Ucraina: Grosseto, un corso gratuito di lingua italiana rivolto agli adulti in fuga dalla guerra

Un corso di lingua italiana, gratuito, rivolto agli adulti ucraini. È l’iniziativa di un insegnante delle scuole superiori, Marco D’Aquino, sostenuta dalla parrocchia Santa Lucia di Grosseto, che ha dato la disponibilità dei locali. Il corso è partito lunedì 14 marzo, un’ora al giorno, con un gruppetto di cittadini ucraini: donne, giovani, un uomo. La parrocchia, in particolare l’Ordine francescano secolare e la Gioventù Francescana, da parte loro, si sono messi in moto per reperire l’occorrente: quaderni, penne, una lavagna ed hanno realizzato un cartellone di benvenuto. D’Aquino, nel frattempo, ha avuto la disponibilità di cinque insegnanti di L2, provenienti da ordini di scuola diversi, che hanno avuto esperienza di insegnamento ad immigrati adulti. “Non è facile insegnare l’italiano a persone che conoscono solo l’ucraino ed il russo, con alfabeto cirillico – precisa il docente – il corso attivato è già saturo di posti. Vediamo se sarà necessario replicare questo modello sulla base di ulteriori richieste che potrebbero arrivare. Intanto in questi giorni lo stiamo testando”. “Per noi – dicono da parte loro gli adulti dell’Ofs e i giovani della Gifra – è un piccolo segno di accoglienza che possiamo dare. Far trovare la stanza in ordine, col materiale necessario e magari anche uno cioccolatino, è un modo per dire a questi fratelli che ci siamo e desideriamo che la loro permanenza tra noi, possa farli sentire meno spaesati e soli”.