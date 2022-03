Diocesi: Acireale, a Santa Venerina nata la Mensa della fraternità

A Santa Venerina è nata la Mensa della fraternità che accoglie le persone che vivono in situazione di povertà. L’obiettivo è quello di offrire ogni lunedì un pasto caldo completo prima a 10 persone, cercando di creare una condizione più ampia di benessere, ospitalità e rispetto. I volontari soddisfano il fabbisogno alimentare tramite la generosità di molti e il banco alimentare.

Il servizio, già attivo, è offerto da un gruppo di volontari delle comunità parrocchiali di Santa Venerina Centro e di Dagala del Re, dove è nata inizialmente quest’esperienza. I parroci don Giovanni Marino e don Santo Leonardi in una prospettiva di collaborazione interparrocchiale hanno individuato il luogo della mensa nell’ex istituto delle suore canossiane di S. Venerina. “A tavola – afferma don Santo Leonardi – ognuno si pone sullo stesso livello dell’altro, siamo tutti uguali. È qui che avviene un autentico scambio, un reciproco ascolto attento ed informale. È l’inizio del prendersi cura dell’altro che parte dalla conoscenza”. “Auspichiamo – conclude don Giovanni Marino – che vi siano sempre più adesioni di volontari all’iniziativa così da riscoprire il dono e il valore della gratuità e della condivisione, come dimensioni costitutive della propria scelta di vita”.