Cultura: Ambrosianeum, 24 marzo presentazione del volume “Persona Centralità e Prospettive”

“Persona Centralità e Prospettive” è il titolo del nuovo volume curato da “Persona al Centro. Associazione per la filosofia della persona” (ed. Mimesis), che sarà presentato a Milano giovedì 24 marzo, (ore 17.30), presso la sede della Fondazione culturale Ambrosianeum, e in diretta streaming su Zoom (link diretto). Il libro – a cura di Claudio Ciancio, Giuseppe Goisis, Vittorio Possenti e Francesco Totaro – integra 20 contributi di studiosi italiani di indirizzo personalistico e affronta numerose tematiche in cui “la persona è centrale nell’incessante controversia sull’humanum tipica della nostra epoca. L’intento degli autori è di ri-prendere la poliforme tradizione del personalismo, che oggi si trova dinanzi a nuove problematiche assenti 50 o 80 anni fa, con l’obiettivo di sollecitare la realtà della persona per metterla in rapporto con le sfide attuali, non meno rischiose di quelle di un tempo”. Tra i relatori presenti all’evento Umberto Galimberti, professore emerito presso l’università Ca’ Foscari di Venezia; Laura Boella, docente di Filosofia morale presso l’Università di Milano; Giorgio Rivolta, consiglio direttivo dell’Associazione “Persona al centro” e Francesco Totaro, Presidente del Comitato scientifico del Centro Studi Filosofici di Gallarate con sede a Roma. La presentazione del volume (con ingresso libero fino a esaurimento posti) sarà inoltre preceduta, dalle ore 14.45 alle 17.20, da una tavola rotonda dedicata a “La persona e le sue prospettive”. L’intero evento è realizzato con il patrocinio di Associazione Città dell’uomo, Demos, Studio Oikos -Progetti culturali e Fondazione Franco Verga.