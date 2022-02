Argentina: la Conferenza episcopale aderisce alla Giornata di preghiera e digiuno per l’Ucraina

La Conferenza episcopale argentina “aderisce con fervore all’appello rivolto da Papa Francesco affinché il prossimo 2 marzo si tenga una giornata di preghiera e digiuno per la pace in tutto il mondo”. Lo si legge in una breve nota firmata da mons. Alberto Bochatey, segretario generale della Cea e vescovo ausiliare di La Plata.

“Nella cornice dell’inizio del tempo quaresimale – afferma la Chiesa argentina -, invitiamo tutte le comunità del Paese a convocare tale giornata per implorare a Dio l’immediata cessazione di ogni possibilità di violenza e uso delle armi e, come chiede il Santo Padre, per pregare affinché sia preservata la pace di fronte alla minaccia della ‘follia della guerra’”.