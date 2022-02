Ucraina: card. Betori, “evitare in ogni modo che la religione alimenti le ragioni della guerra”

(da Firenze) “Occorre evitare in ogni modo che la religione alimenti le ragioni della guerra”. Lo ha detto il card. Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, rispondendo alle domande dei giornalisti sulla guerra in Ucraina, nel primo briefing dell’incontro dei vescovi e dei sindaci del Mediterraneo, in corso a Firenze fino al 27 febbraio. “E questo avviene – ha proseguito il cardinale – solo quando la religione non si trasforma in fondamentalismo e non diventa strumento di populismi e nazionalismi. Va rifiutata ogni pretesa di annessione da parte di qualsiasi potere politico”. “In quanto credenti – ha affermato Betori – la prima azione che dobbiamo fare è quella della preghiera. La pace non è qualcosa che gli uomini costruiscono, è un dono che ricevono da Dio. Noi non siamo capaci di fare la pace, noi siamo capaci di fare la guerra. Se siamo accoglienti, riceviamo da Dio il dono della pace”.