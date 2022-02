Ucraina: Croce rossa, al via raccolta fondi. “Si rispetti il diritto internazionale umanitario”

La Croce rossa italiana lancia una urgente raccolta fondi finalizzata al sostegno delle necessità cui stanno dando risposta i volontari della Croce Rossa Ucraina: “Mancanza di acqua, cibo, elettricità e assistenza sanitaria colpiscono centinaia di migliaia di persone. Il tutto, aggravato dalla pandemia di Covid-19 ancora in atto”. La Croce Rossa è sul posto da sempre e, dopo quasi 8 anni di conflitto, vista l’escalation delle violenze, ha bisogno di sostegno. Sono decine di migliaia le persone aiutate ogni giorno attraverso la fornitura di beni di prima necessità, la riparazione di sistemi idrici e l’erogazione di forniture essenziali per gli ospedali. Al fine di garantire la protezione massima dei civili coinvolti, la Croce rossa continua uno stretto dialogo tra le parti chiedendo “il rispetto delle norme del diritto internazionale umanitario”. Per donazioni: https://dona.cri.it/emergenzaucraina/