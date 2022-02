Televisione: Telenova si sposta al canale 18 del digitale terrestre e si rinnova grazie al lancio di nuovi programmi

Telenova, storica emittente televisiva di Multimedia San Paolo srl, società parte del Gruppo Editoriale San Paolo, si sposta dal canale 14 alla posizione 18 del digitale terrestre, a seguito della graduale riorganizzazione delle frequenze televisive. L’emittente, visibile in tutta la Lombardia e nel Piemonte orientale, può già essere seguita sul canale 18 del digitale terrestre nelle province di Piacenza, Como, Varese e nella zona del Lago Maggiore. La migrazione si completerà l’8 marzo. Per continuare a vedere i programmi di Telenova sarà necessario risintonizzare i canali del proprio televisore.

“Telenova, in quanto televisione della famiglia, grazie ai suoi programmi di informazione, sport e intrattenimento, concorre in maniera significativa alla realizzazione della nostra mission”, ha commentato, don Antonio Rizzolo, amministratore delegato del Gruppo Editoriale San Paolo. “Sentiamo molto la responsabilità di entrare ogni giorno nelle case dei nostri telespettatori, mantenendo sempre autonomia, indipendenza e obiettività”, ha aggiunto il sacerdote, certo che “attraverso le nuove proposte introdotte nel palinsesto, si rafforza la volontà di far crescere ulteriormente questa straordinaria emittente, valorizzando le professionalità interne e attirando sempre di più anche il pubblico giovanile. Al successo di Telenova contribuisce anche la proficua collaborazione con la diocesi di Milano, che si concretizza nella realizzazione di trasmissioni molto apprezzate come ‘La Chiesa nella città’, condotta da Annamaria Braccini”.

“Penso che il nuovo standard tv possa offrire all’emittente paolina felici sviluppi tecnici”, ha dichiarato don Roberto Ponti, amministratore unico di Multimedia San Paolo: “Sarà soprattutto la rinnovata sinergia con tutte le realtà del Gruppo Editoriale a portare una ventata di cambiamento. Chiedo al pubblico di continuare a seguirci e lo invito ad interagire con le nostre trasmissioni e attraverso tutti i canali social che faranno conoscere il nostro rinnovamento”.