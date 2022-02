Diocesi: Perugia, un convegno internazionale su La Pira in primavera

Un convegno internazionale sulla figura di Giorgio La Pira, il sindaco “santo” di Firenze, si terrà a Perugia, in primavera, promosso dall’arcidiocesi e dalle due Università del capoluogo umbro. Lo annunciano in

I rettori Maurizio Oliviero e Valerio De Cesaris saranno fra i promotori del convegno. Al convegno di Perugia parteciperanno i più importanti studiosi di La Pira nel mondo e della sua profezia a cui si è ispirato il card. Bassetti nel progettare gli eventi di Bari e Firenze. “L’incontro perugino sarà vissuto come frutto dell’incontro fiorentino dove la profezia di La Pira ha un nuovo compimento: da una parte un’assise in cui si incontrano i vescovi, dall’altra parte un’assise dove si incontrano i sindaci, e poi dei convegni comuni in cui si converge”.