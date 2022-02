Ucraina: Parlamento europeo invoca “unità e determinazione” nella risposta all’attacco russo. Convocata sessione straordinaria il 1° marzo

La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha presieduto questa mattina una riunione della Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari per discutere “la nostra risposta all’invasione russa in Ucraina”. Condanna “con la massima fermezza dell’attacco russo all’Ucraina” è quanto hanno espresso tutti i gruppi parlamentari, insieme al sostegno all’Ucraina, nazione indipendente e sovrana, e alla sua integrità territoriale. “L’invasione è ingiustificata e illegale, è una minaccia per la stabilità europea e regionale, nonché per l’ordine mondiale”, si legge nella dichiarazione, e per questo “non può rimanere senza risposta”. “Unità” e “determinazione” sono i criteri che dovranno guidare l’agire dell’Europa. Anche dal Parlamento si invocano “nuove e severe sanzioni”. Per discutere della situazione in Ucraina una plenaria straordinaria è stata convocata per martedì 1° marzo.