Don Luigi Giussani: Cl Rimini, domenica al Teatro Galli la proiezione del filmato “Vivere senza paura nell’età dell’incertezza”

Nel 2022 Comunione e Liberazione festeggia tre ricorrenze. Il quarantesimo anno dal suo stesso riconoscimento pontificio, il centenario della nascita e il diciassettesimo anniversario della morte del suo fondatore e della sua guida, don Luigi Giussani. Per onorare questi appuntamenti, Cl di Rimini ha deciso di organizzare un’iniziativa che segna l’inizio di una serie di celebrazioni che si svolgeranno lungo tutto il corso dell’anno. “Lo scopo – spiega Cristian Lami, responsabile diocesano di Cl a Rimini – è quello di offrire l’opportunità di approfondire e di far conoscere la figura e il magistero di don Giussani, la cui paternità ha segnato anche la storia della città e della nostra provincia di Rimini”.

L’appuntamento è per domenica 27 febbraio presso il Teatro Galli, nel centro storico di Rimini, dove il centro culturale Portico del Vasaio, una delle tante realtà della città nate da Comunione e Liberazione, proporrà il filmato “Vivere senza paura nell’età dell’incertezza”, realizzato in occasione del Meeting 2021. Il video, che raccoglie le testimonianze di Julián Carrón, Charles Taylor e Rowan Williams, intende mettere al centro “l’irriducibilità dell’umano e del suo percorso di ricerca”. Le proiezioni si terranno dal pomeriggio alla sera (ore 15, 18,30 e 21) e l’ingresso è libero (consigliata la prenotazione sul sito del Portico del Vasaio: blog.porticodelvasaio.org/vivere-senza-paura-nelleta-dellincertezza/).

“Resto sempre stupito – conclude Lami – dalle persone della comunità impegnate in diversi ambiti, dall’educazione alla carità, dal volontariato all’impresa. Anche nella quotidianità, dalla famiglia al lavoro, dalla malattia e alle difficoltà economiche, in tanti vivono la singola azione, l’istante, come preghiera, come don Giussani ci ha insegnato”.