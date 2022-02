Ucraina: Ucoii, “domani si preghi per la pace”. Alla comunità internazionale, “siano protetti i civili e si arrivi subito ad un cessate il fuoco”

L’Unione delle Comunità islamiche d’Italia (Ucoii) invita tutti gli Imam dello stivale a dedicare il sermone di domani, venerdì 25 febbraio, ad una preghiera per la pace in Ucraina. “Il mondo intero – si legge in una nota dell’Ucoii – sta vivendo momenti di angoscia e preoccupazione per le notizie che arrivano dalla Russia. Pregheremo tutti che Iddio possa colmare di pace l’umanità intera, che ancora oggi vive molti conflitti armati, provocando una sofferenza continua a molte popolazioni”.

L’Unione delle Comunità islamiche d’Italia fa appello “alla comunità internazionale affinché siano protetti i civili e che si arrivi subito ad un cessate il fuoco. Siamo preoccupati per la vita dei civili e spaventati dalle sconosciute conseguenze di questo ennesimo conflitto armato”.