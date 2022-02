Ucraina: Draghi, “attacco russo ingiustificato e ingiustificabile. Al lavoro con Ue e Nato per rispondere immediatamente, con unità e determinazione”

“Il Governo italiano condanna l’attacco della Russia all’Ucraina. È ingiustificato e ingiustificabile. L’Italia è vicina al popolo e alle istituzioni ucraine in questo momento drammatico. Siamo al lavoro con gli alleati europei e della Nato per rispondere immediatamente, con unità e determinazione”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, a seguito degli attacchi russi ad obiettivi militari ucraini nell’ambito delle operazioni militari su larga scala annunciate dal presidente russo Vladimir Putin per proteggere il Donbass.