Ucraina: patriarca ordosso Daniel, “trovare la via del dialogo pacifico”. Caritas Romania pronta per assistere i rifugiati ucraini

Un accorato appello per la pace, quello del patriarca Daniel, della Chiesa ortodossa romena, che ha preso atto “con massima preoccupazione dell’inizio della guerra in Ucraina, guerra scatenata dalla Russia contro uno stato sovrano e indipendente”. Nel messaggio, pubblicato oggi dal Patriarcato ortodosso romeno, il patriarca Daniel esprime la speranza che “le forze politiche euro-atlantiche possano trovare ancora la via del dialogo pacifico per il bene dell’Ucraina e dell’intera Europa”. Invocando il “Dio misericordioso, il Signore della pace, della giustizia e dell’amore”, il patriarca prega per la protezione del popolo ucraino e chiede “per tutti i leader politici responsabili sapienza operatrice di pace”. Inoltre, il capo della Chiesa ortodossa romena esprime disponibilità per aiutare, secondo le proprie possibilità, gli ortodossi romeni che vivono in Ucraina. Intanto, sia la Metropolia ortodossa di Bucovina e Banat – nel nord-est della Romania -, sia la Chiesa cattolica in Romania si stanno organizzando per offrire aiuto ai rifugiati dell’Ucraina che cercheranno una via di fuga in Romania. “Ci stiamo già preparando per assistere i prossimi rifugiati ucraini. Abbiamo già individuato volontari romeni che parlano l’ucraino, e attraverso la Confederazione Caritas Romania, le associazioni Caritas delle diocesi ed eparchie del nord della Romania offriranno aiuto concreto ai rifugiati”, ha dichiarato per Sir don Iosif Iacob, direttore della Caritas della diocesi di Iasi.