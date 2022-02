Oggi, giovedì 24 febbraio, in tutte le parrocchie della diocesi di Porto-Santa Rufina verrà celebrata un’ora di Adorazione eucaristica per chiedere a Dio il dono della pace. A seguito delle “notizie sempre più preoccupanti che arrivano dalla Russia e dall’Ucraina”, l’invito del vescovo Gianrico Ruzza è rivolto “a tutte le comunità parrocchiali e religiose” alle quali è chiesto di “impegnarsi ad offrire al Signore un’ora di Adorazione eucaristica, pregando per la pace”.