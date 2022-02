Diocesi: Caritas Urbino, sabato riprendono gli incontri mensili su affido e adozione

Riprendono in presenza gli incontri mensili tenuti dal Gruppo Parola della Caritas diocesana di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado in merito all’esperienza dell’affido familiare e adozioni, rivolti a tutte le famiglie e/o persone singole del territorio, interessate o che intendono conoscere ed avvicinarsi a questa tematica.

L’incontro libero e aperto a tutti è previsto per sabato 26 febbraio, alle ore 14,30, presso la sala della vhiesa della Santissima Annunziata, in via O. Nelli n. 2, ad Urbino, e sarà condotto da Selena Astuni, psicoterapeuta, e co-condotto da Sandra Crowther, volontaria Caritas Urbino.

“Il tema che si affronterà sarà quello della generatività in questo periodo di grandi mancanze. Abbiamo pensato alla generatività della parola e soprattutto alla possibilità di ripristinare il suo ascolto. Crediamo, infatti, sia di fondamentale importanza mettere ancora parole in questo tempo e luogo per noi così speciale, ‘il Gruppo’. Una parola piena di significato, di valore emotivo, di saperi differenti e di interrogativi”, dicono Selena Astuni e Sandra Crowther.

Info: affidofamiliare@comune.urbino.ps.it.