Don Luigi Giussani: Savona-Noli, domani mons. Marino presiede a Spotorno una messa per i 100 anni del fondatore di Cl

In occasione del centenario della nascita e nel diciassettesimo anniversario della morte di don Luigi Giussani, teologo e fondatore della Fraternità di Comunione e Liberazione, il vescovo di Savona-Noli, mons. Calogero Marino, presiederà domani, venerdì 25 febbraio, una messa per ricordare il sacerdote. La celebrazione è in programma alle 21 nella chiesa parrocchiale Santissima Annunziata, in piazza Ugo Foscolo, a Spotorno. Nel 2022 ricorre anche il 40° del riconoscimento pontificio della Fraternità di Comunione e Liberazione, movimento ecclesiale attivo anche sul territorio della diocesi di Savona-Noli.