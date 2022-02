Papa Francesco: “il rischio di dipendenza dai media digitali impoverisce i rapporti umani”

“Il rischio di dipendenza dai media digitali impoverisce i rapporti umani”. A ribadirlo è il Papa, che nel messaggio per la Quaresima afferma che questo periodo di preparazione alla Pasqua “è tempo propizio per contrastare queste insidie e per coltivare invece una più integrale comunicazione umana, fatta di incontri reali, a tu per tu”. “Non stanchiamoci di fare il bene nella carità operosa verso il prossimo”, l’altro invito di Francesco: “Durante questa Quaresima, pratichiamo l’elemosina donando con gioia”, affinché “possiamo essere generosi nell’operare il bene verso gli altri. Se è vero che tutta la nostra vita è tempo per seminare il bene, approfittiamo in modo particolare di questa Quaresima per prenderci cura di chi ci è vicino, per farci prossimi a quei fratelli e sorelle che sono feriti sulla strada della vita”.