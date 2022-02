Ucraina: Bassi (Fafce), “ci sentiamo vicini alle vittime e a tutte le famiglie che vedono i propri figli coinvolti in guerra”

La Federazione delle Associazioni famigliari cattoliche in Europa (Fafce) in un comunicato stampa “si associa all’appello per la pace di papa Francesco” e il suo presidente, Vincenzo Bassi invita: “Preghiamo affinché il buon senso prevalga sulle armi”. “Le comunità e molte famiglie soffrono molto”, ha scritto Bassi, e “noi ci sentiamo vicini alle vittime e a tutte le famiglie che vedono i propri figli coinvolti in guerra”. Secondo il presidente Fafce sarà solo “la realtà concreta delle madri e dei padri di famiglia” con cui si potrà “respingere insieme ogni ideologia e ogni violenza”. Da Bucarest, il vicepresidente Fafce Cornel Barbut, aggiunge: “Quello che temevamo sta accadendo ora”. Ed esprime piena solidarietà a tutte le famiglie, facendo proprio l’invito al digiuno e alla preghiera, mercoledì 2 marzo, lanciato da Papa Francesco.