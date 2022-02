Ucraina: Comunità di Sant’Egidio, stasera veglia di preghiera a Santa Maria in Trastevere. “La guerra non può essere l’ultima parola”

La Comunità di Sant’Egidio promuove una veglia di preghiera per la pace in Ucraina questa sera (giovedì 24 febbraio), alle 20, nella basilica di Santa Maria in Trastevere, a Roma, in collegamento streaming con tutti i Paesi in cui è presente nel mondo. “È la nostra prima, spontanea, risposta alla tragedia che si sta consumando in queste ore in Ucraina – spiega la Comunità -. Non ci si può rassegnare alla guerra come ultima parola, ma occorre chiedere incessantemente la pace. È ciò che imploriamo per il bene dell’Ucraina e del mondo intero rivolgendoci a tutti, a partire da chi ha responsabilità sulle nazioni. Invitiamo tutti a unirsi a noi per fermare la follia del ricorso alle armi”.