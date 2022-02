Quaresima: mons. Nostro (Mileto), “facciamoci interrogare dal Sinodo, nell’ascolto reciproco e nella preghiera”

“La nostra terra ha bisogno del Vangelo di Cristo, della buona notizia che lega in un abbraccio d’amore il Padre celeste ad ogni uomo che attendere nel buio la luce del Signore”. Lo afferma mons. Attilio Nostro, vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea, nel messaggio per la Quaresima 2022. Il presule l’ha scritto durante il ritiro del clero, “col cuore colmo di gratitudine ed entusiasmo per i copiosi e meravigliosi frutti che già si intravedono in questi pochi mesi dal mio ingresso in diocesi come vostro nuovo vescovo”. Mons. Nostro evidenzia che “siamo chiamati ad intraprendere il cammino di questa Quaresima col cuore rivolto alle tante situazioni di difficoltà” ma anche a “reagire, facendo nostra una sfida ulteriore: farci interrogare dal Sinodo universale indetto da Papa Francesco, nell’ascolto reciproco e nella preghiera”. Il vescovo comunica poi che il prossimo 5 marzo, alle 16, presiederà l’Eucaristia sulla spianata della “Villa della Gioia” a Paravati. “Vi aspetto – sottolinea – per metterci in ascolto della Parola che il Signore ci rivolge, per nutrirci dell’Eucaristia che sostiene il nostro cammino fino a quella Pasqua che ci renderà persone nuove, figli di Dio che vincono, in Cristo, il peccato e la morte!”.