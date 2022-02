Afghanistan: al via ponte aereo Ue con 180 tonnellate di materiale per sostenere più vulnerabili. Lenarcic (Commissione), è “la peggiore crisi umanitaria del mondo”

Oggi parte il primo di una nuova serie di voli umanitari del ponte aereo organizzato dall’Ue verso Kabul. In consegna quasi 34 tonnellate di forniture mediche vitali per aiutare le persone più vulnerabili in Afghanistan, fa sapere una nota della Commissione. Altri sei voli si succederanno nei prossimi mesi, per fare arrivare in sicurezza quasi 180 tonnellate di materiale in un Paese in cui più di 24 milioni di persone hanno bisogno di assistenza umanitaria. “La situazione umanitaria in Afghanistan si è ulteriormente deteriorata e deve essere considerata la peggiore crisi umanitaria del mondo”, ha dichiarato il commissario per la gestione delle crisi, Janez Lenarčič. Il ponte aereo consentirà alle organizzazioni umanitarie “di continuare le loro attività nel Paese e rappresenta un’ancora di salvezza per le persone che necessitano di cure mediche”. Il volo finanziato dall’Ue trasporta prodotti sanitari essenziali forniti dal Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (Unfpa), Archemed (Germania), Emergency (Italia) e Première Urgence (Francia).