Ucraina: Scianna (Unione buddhista italiana), “il dialogo diplomatico deve prevalere sulle armi”

“Come comunità buddhista italiana ci uniamo alle voci che da tutto il Paese, dall’Europa e dal mondo chiedono con forza che il conflitto cessi subito. Siamo vicini al popolo ucraino. Non è immaginabile che il continente europeo si trovi ora a vivere questa tragica emergenza”. Lo dichiara Filippo Scianna, presidente dell’Unione buddhista italiana. “Il dialogo diplomatico deve prevalere sulle armi. Con questa tragedia stanno pagando un conto altissimo le persone fragili, i bambini, gli anziani e più in generale tutta una popolazione che non ha alcuna colpa. Preghiamo che tutto questo finisca e che prevalgano saggezza e compassione”, conclude Scianna.