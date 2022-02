Ucraina: arcivescovo maggiore Shevchuk in rifugio anti-aereo sotto la cattedrale. Chiesa greco-cattolica ucraina, “abbiamo bisogno della vostra solidarietà e del vostro sostegno!”

“In questo momento particolarmente drammatico per la nostra nazione, Sua Beatitudine Sviatoslav Shevchuk, Capo e Padre della Chiesa greco-cattolica ucraina, si trova in un rifugio anti-aereo sotto la cattedrale di Kyiv della Resurrezione insieme con tante altre persone. La città di Kyiv in questo momento è sotto i bombardamenti dell’esercito russo”. La notizia – anticipata dal Sir – viene data ufficialmente dal segretariato dell’arcivescovo maggiore di Kyiv-Halyč, che ha sede a Roma “Come potrete comprendere, Sua Beatitudine non è al momento raggiungibile e non può rilasciare dichiarazioni”, si legge in una comunicazione. “A fianco della sua popolazione, Sua Beatitudine chiede di unirsi a lui e al suo popolo nelle preghiere perché l’Ucraina sia preservata dell’aggressione ingiusta”. “La priorità, per la Chiesa greco-cattolica ucraina, è, e sempre sarà, la vicinanza alla popolazione ferita. Preghiamo per l’Ucraina!!!!! Abbiamo bisogno della vostra solidarietà e del vostro sostegno!”.