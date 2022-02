Ucraina: Azione cattolica-Fiac, il 27 febbraio preghiera in collegamento con parrocchia di Leopoli

Il Forum internazionale di Azione Cattolica-Fiac con tutte le associazioni di Azione Cattolica del mondo accoglie il rinnovato appello di Papa Francesco a pregare e a digiunare per la pace, mercoledì 2 marzo, nelle famiglie, nelle comunità parrocchiali e diocesane, nei gruppi. Lo comunica con una nota.

Una tappa verso il 2 marzo è l’accoglienza della proposta dei “nostri amici” dell’ Ucraina di pregare insieme il Rosario. L’appuntamento è per domenica 27 febbraio online: “Ci collegheremo con i fedeli della parrocchia Nativity of Theotokos Church – Leopoli, domenica 27 febbraio, dopo la celebrazione eucaristica festiva. Alle 12.15 (ora Ucraina) 11.15 (ora Italia) – con gli amici dell’Agora del Mar Nero e dei Paesi del Fiac”.