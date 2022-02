Ucraina: Fuci, “preoccupazione e apprensione per quanto sta accadendo”. Il 2 marzo in preghiera per la fine del conflitto

“La Federazione universitaria cattolica italiana esprime la propria preoccupazione e apprensione per quanto sta accadendo in Ucraina”. È quanto afferma la Presidenza nazionale della Fuci in una nota.

“Dalle notizie, dai video e dalle immagini che ci arrivano, traspare la sofferenza della popolazione, già stremata da conflitti interni”, prosegue la Fuci, sottolineando con rammarico che “nonostante gli sforzi diplomatici, gli interessi politici ed economici hanno avuto la meglio sull’altruismo e sulla pace”. “Accogliendo l’appello di Papa Francesco, il 2 marzo ci uniremo in preghiera per la fine del conflitto, affinché prevalga la cooperazione solidale tra le Nazioni e la tutela degli ultimi”.