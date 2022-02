Papa Francesco: “nessuno si salva da solo, siamo tutti nella stessa barca tra le tempeste della storia”

“Se la pandemia ci ha fatto toccare con mano la nostra fragilità personale e sociale, questa Quaresima ci permetta di sperimentare il conforto della fede in Dio, senza la quale non possiamo avere stabilità”. Così il Papa, nel messaggio per la Quaresima, spiega la sua esortazione per il tempo che ci prepara alla Pasqua: “non stanchiamoci di pregare”. “Nessuno si salva da solo, perché siamo tutti nella stessa barca tra le tempeste della storia”, ribadisce ancora una volta Francesco: “ma soprattutto nessuno si salva senza Dio, perché solo il mistero pasquale di Gesù Cristo dà la vittoria sulle oscure acque della morte”. “La fede non ci esime dalle tribolazioni della vita, ma permette di attraversarle uniti a Dio in Cristo, con la grande speranza che non delude e il cui pegno è l’amore che Dio ha riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo”, assicura il Papa.