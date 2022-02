Ucraina: incontro Nato-Ue. Stoltenberg, “difenderemo i nostri alleati”. Von der Leyen, “in gioco la stabilità dell’Europa e l’ordine internazionale di pace”

“La Nato e l’Unione europea sono unite nella difesa dei nostri valori, libertà, democrazia e il diritto di ciascuno di scegliere la propria strada”: così il segretario generale della Nato, Jesn Stoltenberg, davanti alla stampa, dopo l’incontro con la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio Charles Michel nel quartier generale della Nato a Bruxelles. “Siamo in un momento buio della storia europea e la Russia cerca di portare indietro l’orologio della storia con la forza”, ha detto Stoltenberg, affermando di “aver fatto sforzi enormi per un dialogo diplomatico”. Dopo aver dichiarato che la Nato e l’Ue “sono al fianco del coraggioso popolo ucraino” e che “sosteniamo la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina e il diritto all’autodifesa”, ha dichiarato: “La Nato farà qualsiasi cosa per difendere i propri alleati”. E ancora: “L’unità di intenti con l’Ue, gli alleati e i partner mostra quanto sola e isolata sia la Russia ora”. “Noi tre qui insieme siamo una prova ulteriore di come vicine siano la Nato e l’Ue nel rispondere. Il mondo può vedere che l’unità è la nostra forza”, ha continuato la presidente Von der Leyen. “In gioco non è solo il Donbass e l’Ucraina, ma la stabilità dell’Europa e l’ordine internazionale di pace” e per questo “l’Ue farà di tutto per rendere il più difficile possibile per il Cremlino portare avanti la sua azione aggressiva con sanzioni” che avranno ricadute pesanti sull’economia russa e la taglieranno fuori dalla industria tecnologica. “Il presidente Putin dovrà rendere ragione ai suoi cittadini, perché io lo so: il popolo russo non vuole questa guerra”. Nel pomeriggio riunione del G7 e quindi del Consiglio europeo; domani summit virtuale Nato.