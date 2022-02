Ucraina: patriarca Kirill di Mosca, “invito tutte le parti in conflitto a fare tutto il possibile per evitare vittime civili”

“Con profondo e sentito dolore condivido la sofferenza delle persone causata dagli eventi che si susseguono. Come Patriarca di tutta la Russia e Primate della Chiesa, il cui gregge è in Russia, Ucraina e altri Paesi, sono profondamente vicino con tutti coloro che sono stati toccati da questa tragedia. Invito tutte le parti in conflitto a fare tutto il possibile per evitare vittime civili”. Lo scrive il Patriarca di Mosca e di tutte le Russie Kirill in un messaggio rivolto a tutti i fedeli della Chiesa ortodossa russa. È la prima volta oggi che il Patriarca Kirill rompe il silenzio e prende la parola a seguito della escalation della guerra: “Faccio appello a vescovi, pastori, monaci e laici affincchè forniscano tutta l’assistenza possibile a tutte le vittime, compresi i rifugiati, le persone rimaste senza riparo e mezzi di sussistenza”. Nel messaggio il Patriarca ricorda che i popoli russo e ucraino hanno “una storia comune secolare” che “risale al battesimo della Russia da parte del santo principe Vladimir”. E auspica che questa comunione possa “aiutare a superare le divisioni e le contraddizioni sorte che hanno portato all’attuale conflitto. Invito l’intera Chiesa ortodossa russa a sollevare una preghiera profonda e fervente per il rapido ripristino della pace”.