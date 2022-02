Diocesi: Caritas Belluno-Feltre, da marzo sarà operativo il Centro di ascolto interparrocchiale per Longarone e Zoldo

Sarà operativo da giovedì 3 marzo il Centro di ascolto interparrocchiale di Longarone-Zoldo. L’iniziativa, spiega Francesco D’Alfonso, direttore Caritas diocesana di Belluno-Feltre, “rientra nel progetto di promozione di una rete di Centri di ascolto a livello foraniale per aiutare le Caritas parrocchiali a rispondere alle necessità delle persone più deboli e per sensibilizzare e corresponsabilizzare le comunità nella attenzione alle nuove e vecchie povertà”.

“Dopo l’apertura del Centro di ascolto di Cadola nel novembre dello scorso anno, questo nuovo passo – prosegue D’Alfonso – segna per la convergenza foraniale di Zoldo-Longarone-Ponte nelle Alpi-Alpago un momento importante per il radicamento dei servizi Caritas nel territorio. Il servizio di ascolto sarà assicurato da una équipe di volontari che hanno seguito nei mesi scorsi un percorso formativo a cura della Caritas diocesana”.

Il Centro di ascolto di Longarone-Zoldo avrà sede nei locali della parrocchia di Longarone in via S. Cristoforo 2. Per la fase iniziale, ci si potrà rivolgere – su appuntamento – il primo giovedì del mese, dalle 10.30 alle 12, e il terzo giovedì del mese, dalle 17.30 alle 19. Nel quarto giovedì del mese, invece, il Centro di ascolto opererà a Zoldo.