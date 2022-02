Ucraina: condanna Unione delle comunità ebraiche italiane, “siamo in presenza di una prepotente violazione del diritto internazionale”

“Anche l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane “condanna con forza l’aggressione russa ai danni dell’Ucraina e della sua popolazione civile che si sperava in ogni modo di evitare”. In un comunicato diffuso oggi, l’Ucei scrive: “Siamo in presenza di una prepotente violazione del diritto internazionale che rischia di far precipitare non solo la regione orientale, ma tutta Europa, in un dramma senza via d’uscita, demolendo decenni di sforzi di costruzione di pace che per nulla era scontata e inevitabilmente, con grande preoccupazione, rievocando quanto accadeva nel settembre ’39. In queste ore di terribile angoscia siamo vicini al popolo ucraino, alle comunità ebraiche in Ucraina e a tutti coloro che soffrono per gli effetti di quello che è, a tutti gli effetti, un attacco contro l’Europa stessa, i suoi valori e fondamenti, pronti ad offrire supporto e solidarietà”.