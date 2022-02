Papa Francesco: nomina padre Mario Vaccari vescovo di Massa Carrara-Pontremoli

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Il Papa ha nominato vescovo di Massa Carrara-Pontremoli padre Mario Vaccari, vicario provinciale della Provincia S. Antonio dei Frati Minori del Nord Italia. Ne dà notizia oggi la Sala Stampa della Santa Sede. Mons. Vaccari è nato il 5 febbraio 1959 a Genova. Ha conseguito la laurea in economia e commercio presso la Facoltà di Economia di Genova nel 1982. È entrato nell’Ordine dei Frati Minori ed ha emesso la prima Professione il 4 settembre 1993. Ha conseguito il Baccellierato presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale-Sezione di Genova nel 1997. Ha emesso la Professione Solenne il 7 aprile 1997 ed è stato ordinato presbitero 1’8 dicembre 1998. Ha svolto i seguenti incarichi: servizio pastorale in parrocchia; Guardiano; maestro dei professi temporanei; definitore provinciale; rappresentante legale; ministro provinciale della ex Provincia ligure Sacro Cuore della Beata Vergine Maria (2009-2016); vicario provinciale della Provincia Sant’Antonio dei Frati Minori del Nord Italia nel 2016, riconfermato nel 2019. Ha inoltre collaborato alla costituzione delle Fraternità che vengono denominate Nuove Forme di vita e missione nell’Ordine dei Frati Minori.