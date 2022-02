Papa Francesco: “non stanchiamoci di estirpare il male dalla nostra vita”

Messaggio per la Quaresima

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Non stanchiamoci di estirpare il male dalla nostra vita”. È la terza esortazione del Papa, che nel messaggio per la Quaresima si sofferma su una delle pratiche del periodo di preparazione alla Pasqua: il digiuno corporale, affinché “fortifichi il nostro spirito per il combattimento contro il peccato”. “Non stanchiamoci di chiedere perdono nel sacramento della Penitenza e della Riconciliazione, sapendo che Dio mai si stanca di perdonare”, l’invito di Francesco: “Non stanchiamoci di combattere contro la concupiscenza, quella fragilità che spinge all’egoismo e ad ogni male, trovando nel corso dei secoli diverse vie attraverso le quali far precipitare l’uomo nel peccato”.