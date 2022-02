Don Luigi Giussani: Piacenza, il 28 febbraio mons. Cevolotto presiede una messa per ricordare il fondatore di Cl

In occasione del diciassettesimo anniversario della morte di don Luigi Giussani, fondatore del movimento Comunione e Liberazione, il vescovo di Piacenza-Bobbio, mons. Adriano Cevolotto, presiederà la messa in programma lunedì 28 febbraio alle 21.15 nella chiesa cittadina di Santa Rita (sullo Stradone Farnese). Nella celebrazione, oltre a ricordare la morte di don Giussani, avvenuta il 22 febbraio 2005, si commemorerà anche il 40° anniversario del riconoscimento della Fraternità di Cl, l’associazione ecclesiale che riunisce in tutto il mondo molti aderenti a Comunione e Liberazione.