Incontro vescovi e sindaci del Mediterraneo: mons. Pizzaballa (Gerusalemme), “religione non può essere strumentale a visioni politiche”

(Da Firenze) “La religione non può essere strumentale a visioni politiche. È il problema che abbiamo anche in Medio Oriente e Nord Africa: definire molto bene il ruolo e la relazione tra religione, identità, nazione, cittadinanza”. Lo ha detto il patriarca latino di Gerusalemme, mons. Pierbattista Pizzaballa, rispondendo oggi, in conferenza stampa, ad una domanda sull’attacco russo all’Ucraina. “Si tratta di temi attuali – ha aggiunto – che vediamo molto bene come sono vissuti purtroppo nel conflitto tra Russia e Ucraina. Abbiamo bisogno di dialogare anche tra noi Chiese perché il nostro ruolo è costruire relazioni non funzionali a visioni politiche. La politica deve avere una visione ampia e di apertura”. Durante la conferenza stampa, organizzata nell’ambito dell’incontro dei vescovi del Mediterraneo, in corso a Firenze, il patriarca ha ribadito la necessità, emersa già nell’analogo incontro a Bari del 2020, di “istituire un maggior coordinamento tra le Chiese dell’area per confrontarci su temi di rilievo comuni, come per esempio le questioni energetiche e migratorie, che vedono visioni diverse nelle sponde sud, nord e orientali del Mediterraneo”.