Papa Francesco: “non stanchiamoci di fare il bene”

“Non stanchiamoci di fare il bene”. È l’invito che risuona nel messaggio del Papa per la Quaresima, diffuso oggi. “Di fronte all’amara delusione per tanti sogni infranti, di fronte alla preoccupazione per le sfide che incombono, di fronte allo scoraggiamento per la povertà dei nostri mezzi, la tentazione è quella di chiudersi nel proprio egoismo individualistico e rifugiarsi nell’indifferenza alle sofferenze altrui”, argomenta Francesco: la Quaresima, invece, “ci chiama a riporre la nostra fede e la nostra speranza nel Signore, perché solo con lo sguardo fisso su Gesù Cristo risorto possiamo accogliere l’esortazione dell’Apostolo: ‘Non stanchiamoci di fare il bene’”.