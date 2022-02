Ucraina: mons. Brambilla (Novara), “invito le nostre comunità a pregare domenica per tutte le popolazioni coinvolte nel conflitto”

“Questa mattina abbiamo appreso dell’avvio dell’attacco delle forze armate russe all’Ucraina. Gli scambi diplomatici e le tensioni al confine tra i due Paesi, che abbiamo seguito in queste ultime settimane con così tanta apprensione, si sono dunque tramutate in una guerra aperta sul campo”. Parte da qui mons. Franco Giulio Brambilla, vescovo di Novara, per invitare “le nostre comunità a pregare per tutte le popolazioni coinvolte nel conflitto, durante le messe di domenica prossima, 27 febbraio, invocando il Signore per la pace in Ucraina”.

“La nostra preghiera – aggiunge il presule – sia anche un segno di vicinanza alla numerosa comunità ucraina presente in diocesi e alla parrocchia della Natività di Maria Vergine, presso la chiesa del Carmine a Novara, che appartiene all’esarcato apostolico per i fedeli cattolici ucraini residenti in Italia ed è retta da don Yuriy Ivanyuta, che da tanti anni svolge il suo ministero nella nostra diocesi”.

Mons. Brambilla conclude: “Voglio, inoltre, riproporre a tutti e con forza l’appello di Papa Francesco a fare ‘del prossimo 2 marzo, Mercoledì della Ceneri, una giornata di digiuno e preghiera per la pace'”.