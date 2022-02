Ucraina: Auser, “tacciano le armi”

“L’attacco sferrato questa mattina all’Ucraina dall’esercito russo getta ombre buie sull’Europa”. Lo sostiene la presidenza di Auser nazionale, che “condanna fermamente l’aggressione e fa appello al Governo italiano e agli organismi internazionali ed europei affinché si prosegua senza sosta nello sforzo diplomatico e nella soluzione politica che garantisca la pace e il diritto all’autodeterminazione dei popoli”. “L’impegno deve essere massimo per scongiurare una deflagrazione su vasta scala del conflitto che aprirebbe scenari gravissimi ed inimmaginabili. La guerra non può e non deve essere la soluzione alle controversie internazionali”, afferma l’Auser, che aggiunge: “Uniamo la nostra voce alle tante che si stanno levando in queste ore: tacciano le armi”.

“Il nostro pensiero – conclude l’Auser- va inoltre alla popolazione civile e al dramma che sta affrontando, sarà quella pagherà il costo più alto”.

L’associazione parteciperà a tutte le mobilitazioni che si stanno organizzando a livello nazionale e territoriale.