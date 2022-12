Solidarietà: Zibello, con la visita ai presepi dell’”eremita del Po” si potranno aiutare famiglie in difficoltà

Rinnovando una semplice ma significativa iniziativa avviata da un paio d’anni, a Zibello (nella diocesi di Fidenza) è possibile ammirare, per tutto il periodo delle festività natalizie, i presepi negli antichi legni del Grande fiume, realizzati dall’”eremita del Po”, Paolo Panni. Sono esposti nel cortile della sua abitazione, nell’ immediata periferia del paese, e sono visitabili, con ingresso libero, tutti i giorni.

“Non hanno certo la pretesa di essere opere d’arte – spiega Panni – si tratta di legni che ho raccolto, negli anni, durante le mie frequenti camminate lungo le spiagge del fiume, sia sulla riva parmense che su quella cremonese, e ho pensato di dar loro vita ricavandovi semplici presepi. Con la speranza che possano essere apprezzati da coloro che avranno modo di vederli”. Ma anche con l’obiettivo di fare del bene. Infatti, come è scritto anche nel cartello all’ingresso del cortile, tutti potranno lasciare una libera offerta che sarà destinata all’acquisto di prodotti alimentati in alcuni negozi del territorio comunale. Prodotti che saranno poi consegnati a persone e a famiglie in difficoltà.