Natale 2022: mons. Lomanto (Siracusa), “la venuta del Signore ci aiuti a superare la situazione di incertezza che stiamo vivendo a causa di pandemia, guerre, crisi”

“La solennità del Natale ci doni la gioia di fare presente Gesù oggi per noi, nel luogo dove noi siamo e nella vita che noi viviamo, oggi, non domani. Questo è il mistero del Natale, una presenza che non ci abbandona: ovunque noi siamo egli è con noi. E noi diveniamo presenza viva del suo amore”. Lo dice, in un video messaggio, mons. Francesco Lomanto, arcivescovo di Siracusa.

Come il presule ha scritto nella lettera pastorale di quest’anno “Santificati nella verità” (Gv 17,19), “è necessario offrire al mondo di oggi un cammino di civiltà e di progresso fondato sulla giustizia e sulla verità del Vangelo. L’unico cammino che ci conduce alla vita e alla salvezza è stato aperto da Cristo, Via, Verità e Vita. Egli è il Verbo incarnato, è il Dio con noi; è il Rivelatore del Padre e il Salvatore del mondo”. Mons. Lomanto auspica: “La venuta del Signore ci aiuti a superare la situazione di grande incertezza che stiamo attraversando a causa delle conseguenze della pandemia, della brutalità delle guerre e della grave crisi energetica ed economica che mette in difficoltà famiglie, commercianti, lavoratori, disoccupati e incrementa il numero dei poveri. Il Natale del Signore porti a tutti serenità, pace, gioia, salute e alimenti in tutti il senso vivo del dono di sé, della collaborazione della corresponsabilità”. Infine: “Auguro di cuore ogni bene a tutti, alle vostre famiglie e tutti i vostri cari”.