Diocesi: Terni, l’Istess propone lunedì lo spettacolo “Accadde a Natale”

È un viaggio al centro della festa, quello che propone “Accadde a Natale”, in scena lunedì 26 dicembre alle 17.30 al Cenacolo San Marco di Terni, ad ingresso libero.

Recital per voci natalizie, storie, leggende, memorie, carole, renne, strenne e cantautori, lo spettacolo – scritto da Arnaldo Casali e diretto da Marialuna Cipolla – offre un viaggio nella storia e nella geografia del Natale, dal 7 avanti Cristo al 2020, con il mondo intero è unito dal dramma della pandemia.

Interpretato da un cast d’eccezione che vede, a fianco della stessa Cipolla (cantautrice candidata al David di Donatello con Il ragazzo invisibile di Salvatores), Riccardo Leonelli, Stefano de Majo, Alex Gentili, Anastasia Tomashevska, Chiara Argenti, Andrea Giuli, Maria Barlozzo, Beata Golenska ed Emanuele Cordeschi, con la partecipazione vocale di di Enzo Decaro e l’ultima interpretazione del grande Gastone Moschin.

Lo spettacolo ricostruisce la storia della festa attraverso brevi racconti che spaziano dalle feste romane all’origine delle tradizioni odierne allo sviluppo del mito di Babbo Natale, fino alla genesi dei grandi classici come Happy Xmas, White Christmas e Stille Nacht. Tra i personaggi che vedremo in scena, un Pinocchio adulto, il Bue e l’Asinello di ritorno sulla Terra dopo duemila anni, Santa Lucia e la miracolosa amicizia nata tra i soldati nemici sul fronte della Prima guerra mondiale.

Ad accompagnare i racconti, le musiche provenienti da tradizioni natalizie di tutto il mondo, dall’Italia agli Stati Uniti, dalla Polonia all’Ucraina.

Lo spettacolo rientra nel programma del “Natale dei Reietti” in scena al Cenacolo San Marco fino all’8 gennaio, che prevede anche un Capodanno dei Reietti per la notte di San Silvestro. Info: www.istess.it.