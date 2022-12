Natale: Prato, 25 dicembre rito dell’ostensione del Sacro Cingolo. Il 26 festa del patrono

“Le chiese e le parrocchie di Prato sono pronte a celebrare la veglia solenne nella notte di Natale. Come lo scorso anno, le funzioni sono tornate all’orario tradizionale e anche le restrizioni sono state completamente eliminate con il ritorno della stretta di mano al momento dello scambio della pace”. Lo si legge in un comunicato della diocesi toscana. “Ricordiamo che il giorno di Natale, a Prato, la festa è doppia con l’ostensione del Sacro Cingolo, anzi, quest’anno possiamo dire tripla perché la solennità cade di domenica. Il vescovo Giovanni Nerbini celebra la prima messa del giorno di Natale per i detenuti del carcere della Dogaia. Il 26 dicembre, memoria del patrono Santo Stefano, ci sarà l’annuncio delle aziende vincitrici della tredicesima edizione del Premio Santo Stefano”. “Segnaliamo anche il tradizionale concerto natalizio, conosciuto in città con il nome di Musicone, martedì 27 dicembre alle 21.15 in duomo”.

Qui il programma delle celebrazioni.