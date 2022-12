Alluvione a Ischia: lunedì 26 dicembre “Fiaccolata silenziosa” in ricordo delle vittime della frana a Casamicciola

Lunedì 26 dicembre, alle ore 17,30, a Casamicciola Terme, sull’Isola di Ischia, una “Fiaccolata silenziosa” da piazza Marina al piazzale Ancora e ritorno ricorderà le 12 vittime della violenza alluvione con conseguente frana che il 26 novembre ha colpito Casamicciola. Per l’accensione delle fiaccole il Masci della regione Campania consegnerà alla comunità di Casamicciola la Luce della Pace, direttamente attinta dalla lampada che, a Betlemme, illumina il luogo della nascita di Gesù. “Per la diocesi di Ischia – dice al Sir il parroco di Santa Maria Maddalena, don Gino Ballirano – parteciperà il vicario generale, don Gaetano Pugliese, che leggerà un messaggio del vescovo Gennaro Pascarella. Interverranno i sindaci dell’Isola e, speriamo, anche tutte le associazioni isolane”. Grazie all’iniziativa del Masci “ognuno potrà portare la luce del Bambino nella propria casa. Una fiaccola arderà nella chiesa parrocchiale – spiega don Gino – fino al 6 gennaio. Cercheremo di portare simbolicamente un’altra fiaccola al Celario, dove c’è stata la frana”.

Domani è Natale. “In questi giorni – racconta il parroco – riflettevo su un versetto del Vangelo di Giovanni: ‘In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta’. Ci aiuta a capire che nessuno potrà mai spegnere la luce di Cristo che ha già vinto la morte e le tenebre. La fede che si accende nel cuore nessun dolore, nessuna malattia, nessun evento tragico, nessuna morte potrà mai spegnerla. Noi dobbiamo sempre tenere accesa nel cuore questa fiaccola della fede per avere la speranza, perché solo la fede e la speranza ci aiutano a vincere il domani, a saper affrontare il nostro futuro. Abbiamo questa certezza che Dio è sempre accanto a noi”.