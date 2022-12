Natale 2022: Norcia, gli auguri dei Centri disabili

“Il vostro è l’augurio più bello che possiamo ricevere per le festività. Per noi questo è un appuntamento importante, ci fate un grande regalo con questo momento di auguri che scalda i cuori della nostra comunità, di cui siete una parte importante e abbiamo bisogno del vostro affetto. Con l’augurio che presto possiate entrare nella vostra nuova sede, auguriamo buone feste a voi, alle vostre famiglie e ci rivolgiamo con gratitudine agli operatori per la serietà, umanità e passione con la quale svolgono il loro lavoro e vi supportano nelle attività”: è l’augurio rivolto dall’assessore alle Politiche sociali di Norcia, Giuseppina Perla, durante lo scambio di auguri, organizzato dai Centri disabili. I servizi dei centri sono appannaggio della Usl 2 e sono svolti dalla cooperativa L’Incontro, in collaborazione con l’associazione Tutti i colori del Mondo di Norcia e L’Oasi di Cascia.