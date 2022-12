Natale 2022: mons. Migliavacca (Arezzo-Cortona-Sansepolcro), “non è una festa romantica, ma porta in sé i problemi del mondo”

“Immaginando il presepio prendo qualche spunto per dire che Natale sto vivendo. Il primo pensiero che voglio condividere con voi è l’immagine dei pastori e dei Magi che fanno un percorso, chi più lungo, chi più breve, nell’andare verso Betlemme per incontrare il Salvatore. Ed è quello che sto cercando di fare in questo inizio del mio ministero nella diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, incontrando i ragazzi delle scuole, gli anziani, i carcerati, il mondo dell’ospedale, in un cammino che mi porta a incontrare e conoscere tante realtà nuove che diventano di famiglia”. Sono queste le parole del vescovo Andrea Migliavacca che ha incontrato gli operatori della stampa per condividere gli auguri natalizi, durante i quali ha sottolineato l’importanza di camminare per conoscere, oltre che l’introspettiva del suo essere vescovo in una “bellissima terra” con “gente simpatica” per portare l’annuncio di Dio con noi stando in mezzo alla gente. “Il Natale e il presepio non sono dei racconti solo belli e perfetti. Per esempio la famiglia di Gesù non è stata accolta a Betlemme, era nella povertà e in questa imperfezione c’è il mondo. Natale non è una festa romantica, ma porta in sé i problemi del mondo. Porta con sé l’esigenza di richiamare l’urgenza della pace, i problemi economici e le difficoltà del lavoro, un ambiente non sempre trattato bene. Anche questo fa parte di questo Natale che porta con sé le imperfezioni, ma viste con gli occhi di quel bambino che ci porta a dire ‘Buon Natale’. Una buona notizia che voglio portare a tutti, credenti e non credenti, bambini e anziani, persone istruite e chi non lo è: a tutti voglio dire ‘buon Natale’!”. Mons. Andrea Migliavacca celebrerà la messa della notte di Natale stasera alle 24 nella cattedrale di Arezzo e domani alle ore 10,30 la messa del giorno di Natale sempre nella cattedrale aretina (diretta su Tsd canale 85 www.tsdtv.it/live). Il 26 dicembre il vescovo celebrerà la messa alle ore 11 a Pieve Santo Stefano e conferirà il sacramento della Cresima, mentre alle ore 16 visiterà il presepe vivente nella frazione di Oliveto, nel comune di Civitella in Val di Chiana. Il 31 dicembre celebrerà la messa alle ore 18 nella cattedrale con il Te Deum di ringraziamento (diretta su Tsd). Il 1° gennaio la messa verrà celebrata alle ore 18 in cattedrale (diretta su Tsd). Il 6 gennaio messa alle ore 11 nella concattedrale di Santa Maria Assunta in Cortona.