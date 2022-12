Natale 2022: mons. Tasca (Genova), “ci sia sempre più attenzione affinché la disuguaglianza sia affrontata con strumenti concreti”

Oggi l’arcivescovo di Genova, mons. Marco Tasca, ha incontrato in episcopio gli operatori della comunicazione per rivolgere alla città il tradizionale messaggio di auguri natalizi. L’arcivescovo, come si legge sul sito della diocesi di Genova, ha parlato in particolare – rivolgendosi a tutti i genovesi, credenti e non – del recente rapporto Istat che ha messo in luce un’Italia demotivata e per certi aspetti rassegnata: “Questi dati devono alimentare in noi il desiderio di crescere e camminare insieme, alla luce di indicatori che evidenziano, nei prossimi cinque anni, prospettive di cambiamento e innovazione, di possibilità economiche e di crescita”.

A fronte di questo, mons. Tasca ha rilevato che aumenta sempre di più la forbice fra chi ha molto e chi invece si trova in difficoltà: “Questa disuguaglianza deve essere gestita, alla ricerca invece dell’uguaglianza”.

L’augurio per il Natale 2022 alla città è che tutti possano gioire delle possibilità di crescita e miglioramento che si vanno delineando e che “ci sia sempre più attenzione affinché la disuguaglianza sia affrontata con strumenti concreti; e che sia impegnata in questo tutta la collettività. I credenti – in particolare – devono agire con vero spirito di fede. Immergiamoci nelle situazioni di chi sta soffrendo e vive momenti difficili, di chi sente il peso delle difficoltà”.

Infine l’arcivescovo ha invitato a “bene dire” di tutti coloro che il Signore mette sul cammino della vita di ciascuno.