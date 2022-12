L’ordinario militare per l’Italia, mons. Santo Marcianò, è da oggi in Libano, dove si è recato per trascorrere il Natale con il nostro contingente. Stasera celebrerà la messa della notte presso la base di Millevoi, sede del comando di Sector West Unifil. Nell’occasione, conferirà la cresima a quindici militari. Domani, giorno di Natale, presiederà l’eucarestia ad Al Mansouri, sede di Italbatt, dove è presente il battaglione italiano al comando del colonnello Antonio Laudando.